Зубов раскрыл секрет преображения канадского игрока после перехода из «Спартака» в «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов рассказал о результативности Уилла Биттена в команде. Сочинская команда сенсационно обыграла московское «Динамо» (3:1).

«Там вся тройка имеет такую «химию». Ребята все быстрые, с чутьём. Но Биттс, конечно, находит эти моменты, скажем так, эти голевые пространства в зоне соперника. И это работает. У этой тройки появилась «химия» с самого начала. Мы этому рады», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сочинцы забрали 26-летнего канадца из списка отказов, куда игрока выставил «Спартак». Биттен перешёл в «Спартак» в августе 2024 года.