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Зубов раскрыл секрет преображения канадского игрока после перехода из «Спартака» в «Сочи»

Зубов раскрыл секрет преображения канадского игрока после перехода из «Спартака» в «Сочи»
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Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов рассказал о результативности Уилла Биттена в команде. Сочинская команда сенсационно обыграла московское «Динамо» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ожиганов – 15:48 (5x4)     1:1 Сероух (Тянулин) – 17:34 (5x5)     1:2 Биттен (Яремчук, Хохлачёв) – 50:51 (5x5)     1:3 Волков (Мачулин) – 59:17 (en)    

«Там вся тройка имеет такую «химию». Ребята все быстрые, с чутьём. Но Биттс, конечно, находит эти моменты, скажем так, эти голевые пространства в зоне соперника. И это работает. У этой тройки появилась «химия» с самого начала. Мы этому рады», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сочинцы забрали 26-летнего канадца из списка отказов, куда игрока выставил «Спартак». Биттен перешёл в «Спартак» в августе 2024 года.

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