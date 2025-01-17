Кудашов — о поражении «Динамо»: «Сочи» нас переработал и заслуженно победил

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру с «Сочи» (1:3).

— Соперник нас переработал. «Сочи» сыграл с большим желанием, большей самоотдачей и заслуженно победил.

— Понятно, что всё время выигрывать невозможно, но вот такие домашние поражения из абсолютно разных частей нынешнего сезона – «Куньлунь», «Барыс», «Сочи» – вы видите в этом что-то общее и настораживает ли вас это?

— Очень похожие. Если я не ошибаюсь, то были победные серии, и потом такая команда… Ну что значит – такая команда. Эта команда нам уже во второй игре в Сочи показала, что готова с нами сражаться. Поэтому в этих играх есть общее.

— В целом по сезону «Динамо» занимает 20-е место в КХЛ по игре в третьих периодах, не удался он и сегодня. Вас это пугает?

— Это – нет. Здесь я вижу другое. Если вы возьмёте первый и второй период, особенно первый, то в нём мы идём же среди лидеров?

— На первом месте.

— Ну вот. Поэтому, когда сделан задел, естественно, что соперник пытается отыграться. Здесь никуда не денешься, это игровая ситуация, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.