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Кудашов — о поражении «Динамо»: «Сочи» нас переработал и заслуженно победил

Кудашов — о поражении «Динамо»: «Сочи» нас переработал и заслуженно победил
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру с «Сочи» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ожиганов – 15:48 (5x4)     1:1 Сероух (Тянулин) – 17:34 (5x5)     1:2 Биттен (Яремчук, Хохлачёв) – 50:51 (5x5)     1:3 Волков (Мачулин) – 59:17 (en)    

— Соперник нас переработал. «Сочи» сыграл с большим желанием, большей самоотдачей и заслуженно победил.

— Понятно, что всё время выигрывать невозможно, но вот такие домашние поражения из абсолютно разных частей нынешнего сезона – «Куньлунь», «Барыс», «Сочи» – вы видите в этом что-то общее и настораживает ли вас это?
— Очень похожие. Если я не ошибаюсь, то были победные серии, и потом такая команда… Ну что значит – такая команда. Эта команда нам уже во второй игре в Сочи показала, что готова с нами сражаться. Поэтому в этих играх есть общее.

— В целом по сезону «Динамо» занимает 20-е место в КХЛ по игре в третьих периодах, не удался он и сегодня. Вас это пугает?
— Это – нет. Здесь я вижу другое. Если вы возьмёте первый и второй период, особенно первый, то в нём мы идём же среди лидеров?

— На первом месте.
— Ну вот. Поэтому, когда сделан задел, естественно, что соперник пытается отыграться. Здесь никуда не денешься, это игровая ситуация, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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