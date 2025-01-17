Лучший снайпер «Авангарда» Рид Буше ответил на вопрос о его будущем в омском клубе

Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал, есть ли информация о его будущем в клубе. «Авангард» обыграл московский ЦСКА (4:0).

— Недавно в Омске побывал ваш агент. Можете ли что-то сказать относительно вашего будущего в «Авангарде»?

— Агент действительно приезжал, но новостей пока никаких нет. Так что ничего не могу сказать по этому поводу, — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В текущем сезоне у Буше 35 (20+15) очков после 38 игр. В матче с москвичами 17 января Буше оформил дубль. Со второй заброшенной шайбы смог обновить снайперский рекорд клуба (145).