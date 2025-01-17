Лучший снайпер «Авангарда» Рид Буше ответил на вопрос о его будущем в омском клубе
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Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал, есть ли информация о его будущем в клубе. «Авангард» обыграл московский ЦСКА (4:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Якупов (Чистяков) – 02:03 (5x4) 2:0 Буше (Спунер) – 17:03 (5x5) 3:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 43:26 (5x4) 4:0 Якупов (Мартынов, Шарипзянов) – 51:16 (5x5)
— Недавно в Омске побывал ваш агент. Можете ли что-то сказать относительно вашего будущего в «Авангарде»?
— Агент действительно приезжал, но новостей пока никаких нет. Так что ничего не могу сказать по этому поводу, — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
В текущем сезоне у Буше 35 (20+15) очков после 38 игр. В матче с москвичами 17 января Буше оформил дубль. Со второй заброшенной шайбы смог обновить снайперский рекорд клуба (145).
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