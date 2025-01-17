Кудашов: у «Динамо» не было плана, что мы вот так сыграем. План был совсем другой

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, планировал ли он задействовать Антона Слепышева активно в игре. Москвичи проиграли «Сочи» (1:3).

«У Антона Слепышева сегодня было малое игровое время. Поэтому какие-то выводы сейчас мы делать не собираемся. Здесь нужен более долгий период, чтобы он пришёл в себя. Что касается плана по его использованию конкретно сегодня, то у нас вообще не было такого плана, что мы вот так сыграем. План был совсем другой», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 4 октября 2024 года пресс-служба столичного клуба объявила о приостановке соглашения с хоккеистом по семейным обстоятельствам. В конце декабря Слепышев возобновил контракт с «Динамо», после чего занимался по индивидуальной программе.