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Трёхкратный чемпион мира высказался о возможной отставке Романа Ротенберга в СКА

Трёхкратный чемпион мира высказался о возможной отставке Романа Ротенберга в СКА
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил целесообразность идеи об отставке Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА.

— Всё больше говорят о возможной отставке Романа Ротенберга. Стоит ли СКА пойти на такой шаг?
— Вы считаете, что поменять его сейчас — это выход из положения? Я считаю, что нет. Раньше нужно было об этом думать руководству. Я просто не понимаю, зачем сейчас менять.

— То есть, на ваш взгляд, лучше уж этот сезон как-нибудь доиграть, а потом уже в межсезонье какие-то серьёзные перестановки делать?
— Они каждый год в межсезонье какие-то серьёзные перестановки делают. Они по 80% состава меняют, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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