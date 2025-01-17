Трёхкратный чемпион мира высказался о возможной отставке Романа Ротенберга в СКА

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил целесообразность идеи об отставке Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА.

— Всё больше говорят о возможной отставке Романа Ротенберга. Стоит ли СКА пойти на такой шаг?

— Вы считаете, что поменять его сейчас — это выход из положения? Я считаю, что нет. Раньше нужно было об этом думать руководству. Я просто не понимаю, зачем сейчас менять.

— То есть, на ваш взгляд, лучше уж этот сезон как-нибудь доиграть, а потом уже в межсезонье какие-то серьёзные перестановки делать?

— Они каждый год в межсезонье какие-то серьёзные перестановки делают. Они по 80% состава меняют, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.