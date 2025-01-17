Алексей Терещенко оценил победную серию московского «Динамо»

Трёхкратный чемпион мира и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко высказался о пяти подряд победах команды. Сегодня, 17 января, успешная серия бело-голубых прервалась. «Динамо» сенсационно уступило «Сочи» со счётом 1:3.

— «Динамо» выиграло пять матчей подряд. Что думаете об игре москвичей?

— «Динамо» обмены произвело перед дедлайном. Точечные, хорошие. Я считаю, что они усилили команду. Знаю работу и Алексея Николаевича [Кудашова], он планомерно движется в определённом направлении, и ребята уже понимают, что надо делать, как надо делать и чего они хотят. «Динамо» очень хорошо идёт, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.