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Алексей Терещенко оценил победную серию московского «Динамо»

Алексей Терещенко оценил победную серию московского «Динамо»
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Трёхкратный чемпион мира и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко высказался о пяти подряд победах команды. Сегодня, 17 января, успешная серия бело-голубых прервалась. «Динамо» сенсационно уступило «Сочи» со счётом 1:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ожиганов (Комтуа, Ильенко) – 15:48 (5x4)     1:1 Сероух (Тянулин) – 17:34 (5x5)     1:2 Биттен (Яремчук, Хохлачёв) – 50:51 (5x5)     1:3 Волков (Мачулин) – 59:17 (en)    

— «Динамо» выиграло пять матчей подряд. Что думаете об игре москвичей?
— «Динамо» обмены произвело перед дедлайном. Точечные, хорошие. Я считаю, что они усилили команду. Знаю работу и Алексея Николаевича [Кудашова], он планомерно движется в определённом направлении, и ребята уже понимают, что надо делать, как надо делать и чего они хотят. «Динамо» очень хорошо идёт, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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