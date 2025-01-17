«Мог вообще не вернуться». Финалист Олимпиады объяснил, почему 3,5 месяца не играл в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев рассказал, как себя чувствует после существенного перерыва в играх. «Динамо» уступило «Сочи» (1:3).

— Первый матч после возвращения в состав «Динамо» спустя 3,5 месяца после предыдущей вашей игры. Что это было за время лично для вас? Насколько тяжело оно складывалось, если учитывать столь продолжительное отсутствие?

— В принципе, ничего не испытывал. Здоровье не позволяло мне играть. Поэтому мне пришлось взять паузу и побыть дома, чтобы восстановиться. Долгий период. Надеюсь, что сейчас буду набирать форму.

— В тот момент, когда у вас возникла подобная ситуация, вы изначально рассчитывали, что сможете вернуться в «Динамо» в ходе сезона или на тот момент ещё ничего не было понятно?

— Да. Там всё зависело от времени. Мог вернуться через месяц, мог через два, а мог вообще не вернуться. Поэтому хорошо, что получилось так.

— Как оцените своё текущее состояние? Насколько довольны тем, как вошли в игру?

— Я просто доволен, что вернулся в хоккей и в команду. Благодарен и руководству, и тренерскому штабу, и всем партнёрам за то, что они меня поддерживали в течение всего этого времени. Рад вернуться, а моя форма ещё далека от идеала. Я буду её набирать», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 4 октября 2024 года пресс-служба столичного клуба объявила о приостановке соглашения с хоккеистом по семейным обстоятельствам. В конце декабря Слепышев возобновил контракт с «Динамо», после чего занимался по индивидуальной программе.