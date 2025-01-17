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Слепышев: разговаривали о том, чтобы постепенно вкатиться и не умереть от игрового времени

Слепышев: разговаривали о том, чтобы постепенно вкатиться и не умереть от игрового времени
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Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев рассказал, как сейчас будет выстраиваться его игровое время, чтобы излишние нагрузки не ухудшили состояние организма.

— Сегодня вы начинали игру 13-м форвардом, а затем постепенно зашли в звено на полноценной основе. Перед матчем обговаривали с тренерским штабом план на возвращение?
— Да, мы разговаривали, что начнём с маленького игрового времени, чтобы постепенно вкатиться и чтобы сразу, скажем так, не умереть от игрового времени. Поэтому всё постепенно.

— Что стало причиной сегодняшнего довольно неожиданного поражения? Можно ли говорить о каком-то недонастрое со стороны команды?
— Перед игрой мы разговаривали об этом, но я отдам должное «Сочи». Они сыграли организованно, с большой самоотдачей. Мы не нашли пути к их воротам, но недонастроя у нас не было», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 4 октября 2024 года пресс-служба столичного клуба объявила о приостановке соглашения с хоккеистом по семейным обстоятельствам. В конце декабря Слепышев возобновил контракт с «Динамо», после чего занимался по индивидуальной программе.

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