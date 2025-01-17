Результаты матчей МХЛ 17 января

Сегодня, 17 января, прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).
В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.
В Серебряном дивизионе той же конференции уверенная первая строчка у «Динамо-Шинник» (Минск). У команды 66 очков после 40 игр.
В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 57 очков после 36 проведённых встреч.
В Серебряном дивизионе той же конференции уверенная первая строчка у «Толпара» (Уфа). У команды 52 очка после 35 игр.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
- 18 января 2025
-
00:33
-
00:24
-
00:12
- 17 января 2025
-
23:55
-
23:53
-
23:36
-
23:32
-
23:23
-
23:19
-
22:52
-
22:49
-
22:39
-
22:36
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:06
-
21:47
-
21:44
-
21:31
-
21:24
-
21:19
-
21:15
-
21:02
-
20:49
-
20:41
-
20:35
-
20:25
-
20:19
-
20:06
-
19:46
-
19:39
-
19:24
-
19:19
-
18:55