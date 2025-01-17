Результаты матчей МХЛ 17 января

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Сегодня, 17 января, прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.

В Серебряном дивизионе той же конференции уверенная первая строчка у «Динамо-Шинник» (Минск). У команды 66 очков после 40 игр.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 57 очков после 36 проведённых встреч.

В Серебряном дивизионе той же конференции уверенная первая строчка у «Толпара» (Уфа). У команды 52 очка после 35 игр.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».