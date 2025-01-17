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Результаты матчей МХЛ 17 января

Результаты матчей МХЛ 17 января
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Сегодня, 17 января, прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 10:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Ладья
Тольятти
1:0 Люзенков (Першаков, Кухно) – 13:36 (5x5)     1:1 Скутин (Сенькин, Кулагин) – 17:58 (5x5)     2:1 Горохов (Першаков, Люзенков) – 18:37 (5x5)     2:2 Морозов (Ворфоломеев, Горбунов) – 25:31 (5x4)     2:3 Бажухин (Павлов, Кривоножкин) – 33:51 (5x5)     3:3 Полежаев (Першаков, Люзенков) – 37:08 (5x5)     3:4 Фёдоров (Шагаев, Сенькин) – 38:58 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 13:00 МСК
Красноярские Рыси
Красноярск
Окончен
4 : 3
Б
Авто
Екатеринбург
1:0 Масандилов (Дедюхин) – 09:10 (5x4)     1:1 Кузьмин (Белых, Тарасов) – 21:35 (5x5)     2:1 Есинецкий (Дерябин) – 33:20 (5x5)     2:2 Пимин (Байков) – 38:22 (5x5)     2:3 Гашилов (Бойков, Пимин) – 58:40 (5x5)     3:3 Лазарев (Черкасов) – 59:49 (6x5)     4:3 Морозов – 65:00    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
3 : 4
Толпар
Уфа
1:0 Воронин (Губин, Герасимов) – 01:37 (5x5)     1:1 Жаровский – 03:24 (5x5)     1:2 Буздыганов (Родионов) – 13:48 (5x5)     1:3 Шайхлисламов (Петренко) – 25:37 (5x5)     2:3 Лученков (Торопцев) – 35:21 (5x5)     2:4 Шайхлисламов (Кольцов) – 50:51 (5x5)     3:4 Попов (Лученков) – 53:25 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Окончен
3 : 1
АКМ Новомосковск
Новомосковск
1:0 Шэн (Сухарев, Холодный) – 18:29 (5x5)     1:1 Уткин (Клиновский, Быков) – 20:59 (5x4)     2:1 Хабаров (Рахчеев, Сахаров) – 35:25 (5x4)     3:1 Москвин (Шэн, Сухарев) – 49:40 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Окончен
4 : 7
Динамо-Шинник
Бобруйск
0:1 Тукач (Шидловский) – 14:42 (5x5)     1:1 Качалов – 16:52 (5x5)     2:1 Облащиков (Котляров, Качалов) – 23:17 (5x5)     2:2 Шидловский (Тукач, Белкин) – 25:03 (5x4)     2:3 Белкин (Лахнов, Русаков) – 32:35 (5x5)     2:4 Салыго (Хобян, Кравчук) – 34:37 (5x5)     3:4 Качалов – 35:41 (5x5)     3:5 Белкин (Ходорович) – 37:57 (4x4)     4:5 Филимонов (Афанасьев) – 40:33 (5x4)     4:6 Яценко (Корзун, Павлов) – 46:22 (5x5)     4:7 Хобян (Салыго) – 47:49 (5x5)    

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.

В Серебряном дивизионе той же конференции уверенная первая строчка у «Динамо-Шинник» (Минск). У команды 66 очков после 40 игр.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 57 очков после 36 проведённых встреч.

В Серебряном дивизионе той же конференции уверенная первая строчка у «Толпара» (Уфа). У команды 52 очка после 35 игр.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

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