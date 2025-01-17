Результаты матчей ВХЛ 17 января
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Сегодня, 17 января 2025 года, прошли две встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 января 2025, пятница. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
0 : 3
Магнитка
Магнитогорск
0:1 Фурса (Шетле, Шумилин) – 02:25 (5x5) 0:2 Рыбин (Майоров, Зимин) – 05:58 (5x5) 0:3 Григоренко (Пасманик, Жлоба) – 23:59 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Олимпия
Кирово-Чепецк
1:0 Меховов (Таймазов, Якупов) – 15:06 (5x5) 1:1 Пиков (Овечкин) – 19:03 (5x3) 2:1 Якупов (Зиновьев) – 25:44 (5x5) 3:1 Альшевский (Шакиров) – 53:03 (5x5) 3:2 Пономарев (Пиков, Шикун) – 58:22 (5x4)
На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 62 очка. Замыкает лидирующую тройку «Рубин», заработав 61 очко. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и новокузнецкий «Металлург».
Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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