Автомобиль въехал в толпу болельщиков после матча КХЛ в Новосибирске

Автомобиль въехал в людей, стоявших у остановки рядом с «Сибирь-Ареной» в Новосибирске сразу после завершившегося матча КХЛ.

«Водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигался по улице Немировича-Данченко. Не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые передвигались по тротуару», — приводит слова сотрудников ГАИ «РИА Новости Спорт».

Инцидент произошёл в 22:15 по местному времени. О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.

Напомним, 17 января закончилась встреча между «Сибирью» и «Локомотивом», прошедшая на «Сибирь-Арене». Ярославцы одержали победу в серии буллитов (3:2).