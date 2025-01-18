Главный тренер «Ванкувера» жёстко раскритиковал лидера клуба

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет высказался о нападающем Джей Ти Миллере, который не набрал результативных очков в последнем матче с «Лос-Анджелес Кингз» (1:5) и сыграл с показателем полезности «-2».

«Он борется, но он застрял. Кажется, что каждый раз, когда он выходит на лёд, происходит что-то плохое. Я думаю, ему не везёт, но у него также есть некоторые моменты, на которые он должен обратить внимание прямо сейчас, сосредоточиться на некоторых из них. Я имею в виду, что он должен быть готовым к ситуации «четыре на четыре» и тому подобное. Думаю, он старается, но ему нужно концентрироваться больше», — приводит слова Токкета DailyMail.

«Ванкувер» сейчас находится на девятой строчке Запада, от зоны плей-офф команду отделяют несколько очков. В последних семи встречах «Кэнакс» выиграли только один раз.