Капризов попал в список долгосрочно травмированных, но может сыграть в ближайшем матче НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов чуть менее суток назад был внесён своей командой в долгосрочный список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте, однако клуб уточняет, что российский хоккеист может вернуться в состав уже сегодня, 18 января.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Соответственно, Капризов может принять участие в ближайшем игре «Уайлд» с «Нэшвиллом», которая состоится (по московскому времени) в ночь с 18 на 19 января. В США игра пройдёт в вечер 18 января.

Капризов пропускает игры с 24 декабря. Всего на счету россиянина 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.