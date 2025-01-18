Капризов попал в список долгосрочно травмированных, но может сыграть в ближайшем матче НХЛ
Поделиться
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов чуть менее суток назад был внесён своей командой в долгосрочный список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте, однако клуб уточняет, что российский хоккеист может вернуться в состав уже сегодня, 18 января.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Соответственно, Капризов может принять участие в ближайшем игре «Уайлд» с «Нэшвиллом», которая состоится (по московскому времени) в ночь с 18 на 19 января. В США игра пройдёт в вечер 18 января.
Капризов пропускает игры с 24 декабря. Всего на счету россиянина 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 18 января 2025
-
00:33
-
00:24
-
00:12
- 17 января 2025
-
23:55
-
23:53
-
23:36
-
23:32
-
23:23
-
23:19
-
22:52
-
22:49
-
22:39
-
22:36
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:06
-
21:47
-
21:44
-
21:31
-
21:24
-
21:19
-
21:15
-
21:02
-
20:49
-
20:41
-
20:35
-
20:25
-
20:19
-
20:06
-
19:46
-
19:39
-
19:24
-
19:19
-
18:55