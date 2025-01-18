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Капризов попал в список долгосрочно травмированных, но может сыграть в ближайшем матче НХЛ

Капризов попал в список долгосрочно травмированных, но может сыграть в ближайшем матче НХЛ
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов чуть менее суток назад был внесён своей командой в долгосрочный список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте, однако клуб уточняет, что российский хоккеист может вернуться в состав уже сегодня, 18 января.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соответственно, Капризов может принять участие в ближайшем игре «Уайлд» с «Нэшвиллом», которая состоится (по московскому времени) в ночь с 18 на 19 января. В США игра пройдёт в вечер 18 января.

Капризов пропускает игры с 24 декабря. Всего на счету россиянина 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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