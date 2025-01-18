Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов, не играющий с декабря, впервые провёл полноценную тренировку после травмы

Капризов, не играющий с декабря, впервые провёл полноценную тренировку после травмы
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, пропускающий игры с 23 декабря 2024 года из-за травмы, впервые провёл полную тренировку с командой. Об этом сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо в соцсети Х. По сведениям источника, это всё равно не позволит форварду отправиться с «Уайлд» на выездную серию.

Ночью 19 января «Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», а вечером 20 января встретится с «Колорадо». 24 января у «Уайлд» планируется домашняя игра с «Ютой».

Ранее «Миннесота» внесла Капризова в долгосрочный список травмированных, однако позже добавила примечание, что игрок может оказаться в составе команды уже сегодня, 18 января.

Материалы по теме
Капризов попал в список долгосрочно травмированных, но может сыграть в ближайшем матче НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android