Капризов, не играющий с декабря, впервые провёл полноценную тренировку после травмы

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, пропускающий игры с 23 декабря 2024 года из-за травмы, впервые провёл полную тренировку с командой. Об этом сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо в соцсети Х. По сведениям источника, это всё равно не позволит форварду отправиться с «Уайлд» на выездную серию.

Ночью 19 января «Миннесота» сыграет с «Нэшвиллом», а вечером 20 января встретится с «Колорадо». 24 января у «Уайлд» планируется домашняя игра с «Ютой».

Ранее «Миннесота» внесла Капризова в долгосрочный список травмированных, однако позже добавила примечание, что игрок может оказаться в составе команды уже сегодня, 18 января.