Гол и ассист вратаря Недельковича помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало» в НХЛ

В ночь с 17 на 18 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом со счётом 2:5.

В составе победителей по одной заброшенной шайбе в свой актив записали Рикард Ракелль, Энтони Бовиллье, Коди Гласс, Брайан Раст, а также голкипер Алекс Неделькович, забивший в пустые ворота в концовке встречи, на его счету также голевая передача.

У хозяев сегодня забивали Оуэн Пауэр и Закари Бенсон.

«Питтсбург» вышел на 13 место Востока с 46 очками, «Баффало» остался на последней, 16-й строчке, у них 39 баллов.