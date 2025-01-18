Гол и ассист вратаря Недельковича помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало» в НХЛ
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В ночь с 17 на 18 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом со счётом 2:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пауэр (Бенсон, Байрэм) – 15:16 (pp) 1:1 Ракелль (Раст, Грызлик) – 21:41 (pp) 1:2 Бовиллье (Гласс) – 22:08 1:3 Гласс (Томасино, Неделькович) – 31:43 (pp) 1:4 Раст (Грызлик, Бантинг) – 41:09 (pp) 2:4 Бенсон (Томпсон, Так) – 54:46 2:5 Неделькович – 57:18
В составе победителей по одной заброшенной шайбе в свой актив записали Рикард Ракелль, Энтони Бовиллье, Коди Гласс, Брайан Раст, а также голкипер Алекс Неделькович, забивший в пустые ворота в концовке встречи, на его счету также голевая передача.
У хозяев сегодня забивали Оуэн Пауэр и Закари Бенсон.
«Питтсбург» вышел на 13 место Востока с 46 очками, «Баффало» остался на последней, 16-й строчке, у них 39 баллов.
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