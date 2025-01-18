29 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» победить «Вегас», три игрока из России набрали очки

В ночь с 17 на 18 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2.