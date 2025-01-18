29 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» победить «Вегас», три игрока из России набрали очки
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В ночь с 17 на 18 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Гертл (Пьетранджело, Олофссон) – 24:22 1:1 Джарвис (Мартинук, Славин) – 31:57 2:1 Блейк (Свечников, Орлов) – 40:46 3:1 Джарвис (Стаал, Мартинук) – 46:09 3:2 Теодор (Дорофеев, Айкел) – 49:52 (pp)
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