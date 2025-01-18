Видео: вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович забил в ворота «Баффало»

В ночь с 17 на 18 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом со счётом 2:5. Последний, пятый гол в пустые ворота хозяев забил американский голкипер Алекс Неделькович.

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Примечательно, что по ходу встречи Неделькович также отличился результативной передачей в моменте с голом Коди Гласса.

Напомним, после сегодняшнего матча «Питтсбург» вышел на 13 место Востока с 46 очками, «Баффало» остался на последней, 16-й строчке, у них 39 баллов.

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