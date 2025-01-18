Вратарь Неделькович, забивший «Баффало», стал автором уникального достижения в истории НХЛ

В ночь с 17 на 18 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом со счётом 2:5. Последний, пятый гол в пустые ворота хозяев забил американский голкипер Алекс Неделькович.

Также в активе американского вратаря по ходу сегодняшнего матча результативная передача. Благодаря этому Неделькович стал первым голкипером за всю историю НХЛ, которому удалось отличиться голом и результативным пасом в рамках одного матча.

Примечательно, что по ходу сегодняшней встрече Неделькович также совершил 40 сейвов.

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