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Вратарь Неделькович, забивший «Баффало», стал автором уникального достижения в истории НХЛ

Вратарь Неделькович, забивший «Баффало», стал автором уникального достижения в истории НХЛ
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В ночь с 17 на 18 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом со счётом 2:5. Последний, пятый гол в пустые ворота хозяев забил американский голкипер Алекс Неделькович.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пауэр (Бенсон, Байрэм) – 15:16 (pp)     1:1 Ракелль (Раст, Грызлик) – 21:41 (pp)     1:2 Бовиллье (Гласс) – 22:08     1:3 Гласс (Томасино, Неделькович) – 31:43 (pp)     1:4 Раст (Грызлик, Бантинг) – 41:09 (pp)     2:4 Бенсон (Томпсон, Так) – 54:46     2:5 Неделькович – 57:18    

Также в активе американского вратаря по ходу сегодняшнего матча результативная передача. Благодаря этому Неделькович стал первым голкипером за всю историю НХЛ, которому удалось отличиться голом и результативным пасом в рамках одного матча.

Примечательно, что по ходу сегодняшней встрече Неделькович также совершил 40 сейвов.

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