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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 января
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18 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 17 на 18 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 2:5. Последний, пятый гол в пустые ворота хозяев забил американский голкипер Алекс Неделькович. Также в активе американского вратаря по ходу сегодняшнего матча результативная передача. Благодаря этому Неделькович стал первым голкипером за всю историю НХЛ, которому удалось отметиться голом и результативным пасом в рамках одного матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пауэр (Бенсон, Байрэм) – 15:16 (pp)     1:1 Ракелль (Раст, Грызлик) – 21:41 (pp)     1:2 Бовиллье (Гласс) – 22:08     1:3 Гласс (Томасино, Неделькович) – 31:43 (pp)     1:4 Раст (Грызлик, Бантинг) – 41:09 (pp)     2:4 Бенсон (Томпсон, Так) – 54:46     2:5 Неделькович – 57:18    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Гертл (Пьетранджело, Олофссон) – 24:22     1:1 Джарвис (Мартинук, Славин) – 31:57     2:1 Блейк (Свечников, Орлов) – 40:46     3:1 Джарвис (Стаал, Мартинук) – 46:09     3:2 Теодор (Дорофеев, Айкел) – 49:52 (pp)    
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