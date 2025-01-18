НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 января

18 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
В ночь с 17 на 18 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 2:5. Последний, пятый гол в пустые ворота хозяев забил американский голкипер Алекс Неделькович. Также в активе американского вратаря по ходу сегодняшнего матча результативная передача. Благодаря этому Неделькович стал первым голкипером за всю историю НХЛ, которому удалось отметиться голом и результативным пасом в рамках одного матча.
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