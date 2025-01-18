Вратарь «Питтсбурга» Неделькович поделился эмоциями от заброшенной шайбы в матче НХЛ

Вратарь «Питтсбург Пингвингз» Алекс Неделькович поделился эмоциями от заброшенной шайбы в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:2). Он стал первым голкипером в истории лиги с голом и передачей в одной игре НХЛ.

«Это действительно было захватывающе. Мне всегда нравилось играть с шайбой. Когда я рос, я наблюдал, как это делают некоторые из лучших вратарей, например, Марти Турко, Мартин Бродо — двое парней, за которыми я много наблюдал и у которых многому научился в плане владения шайбой. Это было частью моей игры, сколько я себя помню.

После броска я сразу же получил небольшой толчок от хоккеиста соперника, который развернул меня, поэтому я не сразу увидел шайбу, пока она не долетела до чужой синей линии. Я увидел, что Эрик Карлссон поднял руки в воздух, и я подумал: «О, шайба сейчас попадёт в ворота». Затем я отправился прямиком на скамейку запасных, где все сходили с ума», — цитирует Недельковича пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Неделькович стал 16-м вратарём в истории НХЛ, забившим гол, и 11-м, забившим и набравшим очки. Он первый вратарь, забивший гол и отдавший голевую передачу в одной игре, и единственный, кто забивал в НХЛ, АХЛ и ECHL.