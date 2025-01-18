Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не хватило драки до хет‑трика Горди Хоу». Салливан пошутил о достижении Недельковича

«Не хватило драки до хет‑трика Горди Хоу». Салливан пошутил о достижении Недельковича
Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал гол и результативную передачу вратаря Алекса Недельковича в матче с «Баффало» (5:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пауэр (Бенсон, Байрэм) – 15:16 (pp)     1:1 Ракелль (Раст, Грызлик) – 21:41 (pp)     1:2 Бовиллье (Гласс) – 22:08     1:3 Гласс (Томасино, Неделькович) – 31:43 (pp)     1:4 Раст (Грызлик, Бантинг) – 41:09 (pp)     2:4 Бенсон (Томпсон, Так) – 54:46     2:5 Неделькович – 57:18    

«Я думаю, Неделькович был великолепен весь вечер, он сделал несколько важнейших сейвов по ходу игры. Мы не слишком хорошо играли в защите, так что ему пришлось делать сейвы для нас. Думаю, теперь он забивал голы в каждой лиге. Ребята пошутили, что ему не хватило только драки, чтобы оформить хет-трик Горди Хоу», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Неделькович стал 16-м вратарём в истории НХЛ, забившим гол, и 11-м, забившим и набравшим очки. Он первый вратарь, забивший гол и отдавший голевую передачу в одной игре, и единственный, кто забивал в НХЛ, АХЛ и ECHL.

Материалы по теме
Такого в истории НХЛ ещё не было! Вратарь «Питтсбурга» забил гол и набрал два очка за матч
Видео
Такого в истории НХЛ ещё не было! Вратарь «Питтсбурга» забил гол и набрал два очка за матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android