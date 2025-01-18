«Не хватило драки до хет‑трика Горди Хоу». Салливан пошутил о достижении Недельковича
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал гол и результативную передачу вратаря Алекса Недельковича в матче с «Баффало» (5:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пауэр (Бенсон, Байрэм) – 15:16 (pp) 1:1 Ракелль (Раст, Грызлик) – 21:41 (pp) 1:2 Бовиллье (Гласс) – 22:08 1:3 Гласс (Томасино, Неделькович) – 31:43 (pp) 1:4 Раст (Грызлик, Бантинг) – 41:09 (pp) 2:4 Бенсон (Томпсон, Так) – 54:46 2:5 Неделькович – 57:18
«Я думаю, Неделькович был великолепен весь вечер, он сделал несколько важнейших сейвов по ходу игры. Мы не слишком хорошо играли в защите, так что ему пришлось делать сейвы для нас. Думаю, теперь он забивал голы в каждой лиге. Ребята пошутили, что ему не хватило только драки, чтобы оформить хет-трик Горди Хоу», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.
Неделькович стал 16-м вратарём в истории НХЛ, забившим гол, и 11-м, забившим и набравшим очки. Он первый вратарь, забивший гол и отдавший голевую передачу в одной игре, и единственный, кто забивал в НХЛ, АХЛ и ECHL.
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