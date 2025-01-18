«Не хватило драки до хет‑трика Горди Хоу». Салливан пошутил о достижении Недельковича

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал гол и результативную передачу вратаря Алекса Недельковича в матче с «Баффало» (5:2).

«Я думаю, Неделькович был великолепен весь вечер, он сделал несколько важнейших сейвов по ходу игры. Мы не слишком хорошо играли в защите, так что ему пришлось делать сейвы для нас. Думаю, теперь он забивал голы в каждой лиге. Ребята пошутили, что ему не хватило только драки, чтобы оформить хет-трик Горди Хоу», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Неделькович стал 16-м вратарём в истории НХЛ, забившим гол, и 11-м, забившим и набравшим очки. Он первый вратарь, забивший гол и отдавший голевую передачу в одной игре, и единственный, кто забивал в НХЛ, АХЛ и ECHL.