Расписание матчей ВХЛ на 18 января 2025 года

Сегодня, 18 января 2025 года, пройдут семь встреч OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 18 января 2025, суббота. 11:00 МСК Горняк-УГМК Верхняя Пышма Не начался Буран Воронеж Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 18 января 2025, суббота. 11:00 МСК Челмет Челябинск Не начался ХК Тамбов Тамбов Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 18 января 2025, суббота. 13:00 МСК Динамо-Алтай Барнаул Не начался Рязань-ВДВ Рязань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 18 января 2025, суббота. 15:00 МСК Торос Нефтекамск Не начался ХК Норильск Норильск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 18 января 2025, суббота. 16:00 МСК Кристалл Саратов Не начался Рубин Тюмень Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 62 очка. Замыкает лидирующую тройку «Рубин», заработав 61 очко. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и новокузнецкий «Металлург».

Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.