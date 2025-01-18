Расписание матчей ВХЛ на 18 января 2025 года
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Сегодня, 18 января 2025 года, пройдут семь встреч OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 января 2025, суббота. 09:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
2-й период
3 : 3
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Не начался
Буран
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
Не начался
ХК Тамбов
Тамбов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Не начался
Рязань-ВДВ
Рязань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Не начался
ХК Норильск
Норильск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Кристалл
Саратов
Не начался
Рубин
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 62 очка. Замыкает лидирующую тройку «Рубин», заработав 61 очко. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и новокузнецкий «Металлург».
Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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