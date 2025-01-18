Расписание матчей МХЛ на 18 января 2025 года
Поделиться
Сегодня, 18 января, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
1-й период
1 : 0
МХК Молот
Пермь
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Не начался
Тюменский Легион
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
Не начался
МХК Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
Хорс-Карелия
Кондопога
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Спутник
Альметьевск
Не начался
Чайка
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
Не начался
Ирбис
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.
В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 57 очков после 36 проведённых встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
Материалы по теме
Комментарии
- 18 января 2025
-
10:00
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:30
-
08:10
-
06:11
-
05:51
-
05:44
-
05:37
-
00:33
-
00:24
-
00:12
- 17 января 2025
-
23:55
-
23:53
-
23:36
-
23:32
-
23:23
-
23:19
-
22:52
-
22:49
-
22:39
-
22:36
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:06
-
21:47
-
21:44
-
21:31
-
21:24
-
21:19
-
21:15
-
21:02