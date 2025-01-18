Расписание матчей МХЛ на 18 января 2025 года

Сегодня, 18 января, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 18 января 2025, суббота. 11:00 МСК Белые Медведи Челябинск Не начался Тюменский Легион Тюмень Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 18 января 2025, суббота. 13:00 МСК Спутник Альметьевск Не начался Чайка Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 18 января 2025, суббота. 13:00 МСК МХК Динамо СПб Санкт-Петербург Не начался ХК Капитан Ступино Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 18 января 2025, суббота. 13:00 МСК Реактор Нижнекамск Не начался Ирбис Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 57 очков после 36 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».