Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 18 января 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 18 января 2025 года
Комментарии

Сегодня, 18 января, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
1-й период
1 : 0
МХК Молот
Пермь
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Не начался
Тюменский Легион
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
Не начался
МХК Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
Хорс-Карелия
Кондопога
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Спутник
Альметьевск
Не начался
Чайка
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
Не начался
Ирбис
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 57 очков после 36 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

Материалы по теме
«Тула не дала никому шансов, забрала праздник себе!» Босс МХЛ — о «Молодёжной классике»
Эксклюзив
«Тула не дала никому шансов, забрала праздник себе!» Босс МХЛ — о «Молодёжной классике»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android