«Он держал нас в игре». Главный тренер «Каролины» высоко оценил игру Кочеткова с «Вегасом»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высоко оценил игру вратаря Петра Кочеткова в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:2). Россиянин отразил 29 бросков и был признан второй звездой встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Гертл (Пьетранджело, Олофссон) – 24:22 1:1 Джарвис (Мартинук, Славин) – 31:57 2:1 Блейк (Свечников, Орлов) – 40:46 3:1 Джарвис (Стаал, Мартинук) – 46:09 3:2 Теодор (Дорофеев, Айкел) – 49:52 (pp)
«Кочетков держал нас в игре. Наш первый период был не очень хорош. На самом деле, скорее, их первый период был хорош, они просто навязывали нам свою игру. Вот что может сделать вратарь — держать нас в игре. Он сделал пару важных сейвов, и мы заиграли лучше. Он нейтрализовал выход один на один, взял штрафной бросок и отлично играл в меньшинстве. Он был определённо надёжен», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.
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