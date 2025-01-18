«Он держал нас в игре». Главный тренер «Каролины» высоко оценил игру Кочеткова с «Вегасом»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высоко оценил игру вратаря Петра Кочеткова в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:2). Россиянин отразил 29 бросков и был признан второй звездой встречи.

«Кочетков держал нас в игре. Наш первый период был не очень хорош. На самом деле, скорее, их первый период был хорош, они просто навязывали нам свою игру. Вот что может сделать вратарь — держать нас в игре. Он сделал пару важных сейвов, и мы заиграли лучше. Он нейтрализовал выход один на один, взял штрафной бросок и отлично играл в меньшинстве. Он был определённо надёжен», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.