Виктор Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» от «Автомобилиста»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (1:4) и посетовал на удаления в третьем периоде, которые позволили сопернику перевернуть ход матча.

«5 на 5» мы провели хорошо, была возможность забить во втором периоде, где много играли в большинстве, но не забили. Ребята затем всё равно создавали много давления, где-то хорошо сыграл вратарь. В третьем периоде наши удаления позволили сопернику повести в счёте. Пытались отыграться, раскрылись, и они воспользовались ситуацией. Мы не были агрессивными. Мы выискивали заключительную передачу на пустые ворота. У нас были голевые моменты, где были отскоки, просто не могли завершить», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.