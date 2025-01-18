Виктор Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» от «Автомобилиста»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (1:4) и посетовал на удаления в третьем периоде, которые позволили сопернику перевернуть ход матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ливо (Тодд, Уилсон) – 07:50 (5x5) 1:1 Денежкин (Романцев) – 12:11 (5x5) 1:2 Голышев (Да Коста, Мэйсек) – 45:50 (5x4) 1:3 Раздьяконов (Романцев, Трямкин) – 53:37 (5x5) 1:4 Шаров (Воробьёв, Блэкер) – 58:21 (en)
«5 на 5» мы провели хорошо, была возможность забить во втором периоде, где много играли в большинстве, но не забили. Ребята затем всё равно создавали много давления, где-то хорошо сыграл вратарь. В третьем периоде наши удаления позволили сопернику повести в счёте. Пытались отыграться, раскрылись, и они воспользовались ситуацией. Мы не были агрессивными. Мы выискивали заключительную передачу на пустые ворота. У нас были голевые моменты, где были отскоки, просто не могли завершить», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.
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