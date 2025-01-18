«Это мой любимый игрок с детства». Игрок «Оттавы» — о дебюте в НХЛ в матче против Овечкина

23-летний защитник «Оттавы Сенаторз» Донован Себранго прокомментировал свой дебютный матч в НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (0:1 ОТ) и заявил, что российский нападающий Александр Овечкин является его любимым игроком с детства.

«Это событие, которое я точно запомню на всю жизнь. Я мечтал об этом моменте с детства, поэтому для меня очень важно, что мне удалось это сделать. Овечкин с детства был моим любимым игроком. Было потрясающе оказаться на льду с ним. Это была большая честь. Игроки мечтают об этом моменте», — цитирует Себранго RMNB.

Отметим, что Овечкин стал автором победного гола в овертайме, забросив свою 874-ю шайбу в НХЛ.