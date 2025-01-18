Назаров: Овечкину по силам сделать свой будущий рекорд недосягаемым на ближайшие 100 лет

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал погоню капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. До повторения рекорда россиянину осталось забросить 20 шайб.

«Александр Овечкин продолжает радовать всю армию своих многочисленных болельщиков, забросив накануне важную шайбу в ворота «Оттавы» в овертайме. Думаю, что Саше по силам не просто побить рекорд Гретцки, а сделать свой будущий рекорд недосягаемым на ближайшие 100 лет. Здорово, что Овечкин быстро забывает про все травмы и болячки.

Мы живём в непростое время, а наши недоброжелатели перепробовали уже всё: угрозы, хороший и плохой полицейский. Теперь, наверное, начнут нас хвалить. Но мы прекрасно знаем, чем всё это закончится: с их стороны последует обман. Поэтому у нас свой путь – идти только вперёд, несмотря ни на что, единой семьёй. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.