Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно имя нового генерального менеджера сборной США по хоккею на ЧМ-2025

Стало известно имя нового генерального менеджера сборной США по хоккею на ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Джефф Килти назначен новым генеральным менеджером сборной США на предстоящий чемпионат мира по хоккею 2025 года, сообщает пресс-служба американской федерации хоккея.

Килти проводит 24-й сезон в составе «Нэшвилл Предаторз» и седьмой сезон в качестве помощника генерального менеджера/директора по скаутингу. Уроженец Ньютона, Массачусетс, присоединился к клубу из Теннесси в качестве скаута-любителя перед сезоном-2001/2002. После шести сезонов он был повышен до директора по скаутингу любителей и провёл 11 сезонов в этой роли, прежде чем был повышен до своей нынешней должности помощника генерального менеджера/директора по скаутингу.

За время его пребывания в Нэшвилле «Предаторз» 16 раз выходили в плей-офф, включая выход в финал Кубка Стэнли в 2017 году. Команда также завоевала Президентский кубок в сезоне-2017/2018.

Материалы по теме
Райан Уитни: без участия России возможная победа США на ОИ-2026 не будет легитимной
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android