Стало известно имя нового генерального менеджера сборной США по хоккею на ЧМ-2025

Джефф Килти назначен новым генеральным менеджером сборной США на предстоящий чемпионат мира по хоккею 2025 года, сообщает пресс-служба американской федерации хоккея.

Килти проводит 24-й сезон в составе «Нэшвилл Предаторз» и седьмой сезон в качестве помощника генерального менеджера/директора по скаутингу. Уроженец Ньютона, Массачусетс, присоединился к клубу из Теннесси в качестве скаута-любителя перед сезоном-2001/2002. После шести сезонов он был повышен до директора по скаутингу любителей и провёл 11 сезонов в этой роли, прежде чем был повышен до своей нынешней должности помощника генерального менеджера/директора по скаутингу.

За время его пребывания в Нэшвилле «Предаторз» 16 раз выходили в плей-офф, включая выход в финал Кубка Стэнли в 2017 году. Команда также завоевала Президентский кубок в сезоне-2017/2018.