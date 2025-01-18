Вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов показал новый шлем с белорусским флагом.

Защитная маска белорусского вратаря «Флайерз» исполнена в винтажном стиле. На обновлённом шлеме красуется флаг Беларуси, вырезка из декларации о независимости США (1787), а также город Филадельфия.

Фото: тг-канал «Хоккей Беларуси»

Колосов проводит первый сезон в НХЛ. В текущем регулярном чемпионате 23-летний голкипер провёл 15 матчей, в которых одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 87%.

«Филадельфия» на данный момент находится на 12-м месте таблицы Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Подопечные Джона Тортореллы имеют в активе 46 очков после 46 матчей.