«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Адмирал», Билялов отразил 44 броска

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Победу одержали гости со счётом 5:2.

На 16-й минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов, которому ассистировали Егор Коршков и Даниил Журавлёв. В середине второго периода Егор Петухов сравнял счёт в матче. Вскоре гости вновь вышли вперёд после гола капитана Дмитрия Яшкина. «Ак Барс» удвоил преимущество в счёте в середине третьего периода благодаря голу Семёна Кошелева. Через несколько минут «Адмирал» забил свой второй гол — отличился Никита Сошников. Кирилл Семёнов удвоил преимущество в счёте голом в пустые ворота в концовке матча. Через несколько секунд Егор Коршков забросил пятую шайбу в ворота «Адмирала».

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Отметим подавляющее преимущество «Адмирала» по броскам — 46:16. Ворота «Ак Барса» защищал Тимур Билялов.

Таким образом, «Ак Барс» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Адмирал».