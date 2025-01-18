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Адмирал — Ак Барс, результат матча 18 января, счет 2:5, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Адмирал», Билялов отразил 44 броска
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Победу одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Коршков, Журавлёв) – 15:16 (5x5)     1:1 Петухов (Сошников, Шулак) – 28:40 (5x5)     1:2 Яшкин (Петан, Семёнов) – 35:38 (5x5)     1:3 Кошелев (Фальковский) – 51:33 (5x5)     2:3 Сошников (Шулак, Петухов) – 53:27 (5x5)     2:4 Семёнов (Яшкин, Журавлёв) – 59:26 (en)     2:5 Коршков (Галимов, Марченко) – 59:36 (5x5)    

На 16-й минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов, которому ассистировали Егор Коршков и Даниил Журавлёв. В середине второго периода Егор Петухов сравнял счёт в матче. Вскоре гости вновь вышли вперёд после гола капитана Дмитрия Яшкина. «Ак Барс» удвоил преимущество в счёте в середине третьего периода благодаря голу Семёна Кошелева. Через несколько минут «Адмирал» забил свой второй гол — отличился Никита Сошников. Кирилл Семёнов удвоил преимущество в счёте голом в пустые ворота в концовке матча. Через несколько секунд Егор Коршков забросил пятую шайбу в ворота «Адмирала».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим подавляющее преимущество «Адмирала» по броскам — 46:16. Ворота «Ак Барса» защищал Тимур Билялов.

Таким образом, «Ак Барс» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Адмирал».

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