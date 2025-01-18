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Амур — Металлург, результат матча 18 января, счет 3:2Б, КХЛ 2024-2025

«Металлург» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Амуру» в Хабаровске
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гиздатуллин (Дюрандо) – 06:11 (5x5)     1:1 Коробкин (Камалов, Минулин) – 16:47 (5x5)     1:2 Вовченко (Пресс, Канцеров) – 30:51 (5x4)     2:2 Гиздатуллин (Слепец, Щемеров) – 46:52 (5x5)     3:2 Гальченюк – 65:00    

На седьмой минуте счёт открыл нападающий «Амура» Артур Гиздатуллин с передачи Арно Дюрандо. Гости смогли отыграться ближе к концу первого периода — гол забил Егор Коробкин. В середине второго периода Даниил Вовченко реализовал большинство и вывел «Металлург» вперёд в счёте. В середине третьего периода Гиздатуллин оформил дубль и сравнял счёт в матче. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Металлург» проиграл второй матч подряд на Дальнем Востоке.

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