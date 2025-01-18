«Металлург» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Амуру» в Хабаровске

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 по буллитам.

На седьмой минуте счёт открыл нападающий «Амура» Артур Гиздатуллин с передачи Арно Дюрандо. Гости смогли отыграться ближе к концу первого периода — гол забил Егор Коробкин. В середине второго периода Даниил Вовченко реализовал большинство и вывел «Металлург» вперёд в счёте. В середине третьего периода Гиздатуллин оформил дубль и сравнял счёт в матче. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Металлург» проиграл второй матч подряд на Дальнем Востоке.