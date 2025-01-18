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«Амур» впервые с 11 сентября выиграл два матча подряд в текущем сезоне

«Амур» впервые с 11 сентября выиграл два матча подряд в текущем сезоне
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гиздатуллин (Дюрандо) – 06:11 (5x5)     1:1 Коробкин (Камалов, Минулин) – 16:47 (5x5)     1:2 Вовченко (Пресс, Канцеров) – 30:51 (5x4)     2:2 Гиздатуллин (Слепец, Щемеров) – 46:52 (5x5)     3:2 Гальченюк – 65:00    

«Амур» впервые с 11 сентября выиграл два матча подряд в текущем сезоне. В последний раз хабаровский клуб выигрывал два матча подряд у «Барыса» (5:1) и «Авангарда» (3:2 Б), обе игры были гостевыми.

Победа над «Металлургом» позволила «Амуру» покинуть последнее место в сводной таблице Континентальной хоккейной лиги, куда опустился казахстанский «Барыс». На данный момент хабаровский клуб одержал 11 побед в 47 матчах.

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