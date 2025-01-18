«Амур» впервые с 11 сентября выиграл два матча подряд в текущем сезоне

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 по буллитам.

«Амур» впервые с 11 сентября выиграл два матча подряд в текущем сезоне. В последний раз хабаровский клуб выигрывал два матча подряд у «Барыса» (5:1) и «Авангарда» (3:2 Б), обе игры были гостевыми.

Победа над «Металлургом» позволила «Амуру» покинуть последнее место в сводной таблице Континентальной хоккейной лиги, куда опустился казахстанский «Барыс». На данный момент хабаровский клуб одержал 11 побед в 47 матчах.