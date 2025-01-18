Гатиятулин отметил игру голкипера Тимура Билялова в победном матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (5:2) и отметил игру голкипера казанской команды Тимура Билялова, отразившего 44 броска.

«Непростой матч. По опыту третья игра на Дальнем Востоке самая тяжёлая. В нашей игре многое завязано на активных действиях, пришлось немного перестроиться, потому что знали, что соперник дома играет активно и результативно. Внесли коррективы в нашу игру, ребята поняли: где было нужно – потерпели, где надо – создавали моменты и забивали. Отмечу игру Тимура Билялова и важную командную победу», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.