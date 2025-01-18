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Гатиятулин отметил игру голкипера Тимура Билялова в победном матче с «Адмиралом»

Гатиятулин отметил игру голкипера Тимура Билялова в победном матче с «Адмиралом»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (5:2) и отметил игру голкипера казанской команды Тимура Билялова, отразившего 44 броска.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Коршков, Журавлёв) – 15:16 (5x5)     1:1 Петухов (Сошников, Шулак) – 28:40 (5x5)     1:2 Яшкин (Петан, Семёнов) – 35:38 (5x5)     1:3 Кошелев (Фальковский) – 51:33 (5x5)     2:3 Сошников (Шулак, Петухов) – 53:27 (5x5)     2:4 Семёнов (Яшкин, Журавлёв) – 59:26 (en)     2:5 Коршков (Галимов, Марченко) – 59:36 (5x5)    

«Непростой матч. По опыту третья игра на Дальнем Востоке самая тяжёлая. В нашей игре многое завязано на активных действиях, пришлось немного перестроиться, потому что знали, что соперник дома играет активно и результативно. Внесли коррективы в нашу игру, ребята поняли: где было нужно – потерпели, где надо – создавали моменты и забивали. Отмечу игру Тимура Билялова и важную командную победу», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

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