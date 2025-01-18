Леонид Тамбиев назвал обидным поражение «Адмирала» от «Ак Барса»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал обидным поражение от «Ак Барса» (2:5) при подавляющем преимуществе владивостокской команды по броскам — 46:18.
«Сложно комментировать такой матч. Много что понравилось, много что устраивает, но не понравился, конечно, результат, концентрация в завершении [атак]. Моментов создали на два матча, в два с половиной раза перебросали соперника, владели инициативой. Но инициатива – это ещё не всё. «Ак Барс» – опытная команда, выжала максимум из тех моментов, что создала, показала нам, как надо реализовывать моменты. Нужно сделать правильные выводы, это не так просто. В следующем матче постараемся сыграть на положительный результат.
В третьем периоде играли в три звена, ничего не меняли – у команды шла игра, мы не мешали. Было видно, что ребята играют на кураже и везде превосходят соперника, но реализации не было. И указывать им, как забивать, чуть-чуть неправильно, они сами должны поймать этот фокус. Лучше бы соотношение бросков было наоборот, тогда проигрывать было бы не так обидно», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.
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