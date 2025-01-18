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Леонид Тамбиев назвал обидным поражение «Адмирала» от «Ак Барса»

Леонид Тамбиев назвал обидным поражение «Адмирала» от «Ак Барса»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал обидным поражение от «Ак Барса» (2:5) при подавляющем преимуществе владивостокской команды по броскам — 46:18.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Коршков, Журавлёв) – 15:16 (5x5)     1:1 Петухов (Сошников, Шулак) – 28:40 (5x5)     1:2 Яшкин (Петан, Семёнов) – 35:38 (5x5)     1:3 Кошелев (Фальковский) – 51:33 (5x5)     2:3 Сошников (Шулак, Петухов) – 53:27 (5x5)     2:4 Семёнов (Яшкин, Журавлёв) – 59:26 (en)     2:5 Коршков (Галимов, Марченко) – 59:36 (5x5)    

«Сложно комментировать такой матч. Много что понравилось, много что устраивает, но не понравился, конечно, результат, концентрация в завершении [атак]. Моментов создали на два матча, в два с половиной раза перебросали соперника, владели инициативой. Но инициатива – это ещё не всё. «Ак Барс» – опытная команда, выжала максимум из тех моментов, что создала, показала нам, как надо реализовывать моменты. Нужно сделать правильные выводы, это не так просто. В следующем матче постараемся сыграть на положительный результат.

В третьем периоде играли в три звена, ничего не меняли – у команды шла игра, мы не мешали. Было видно, что ребята играют на кураже и везде превосходят соперника, но реализации не было. И указывать им, как забивать, чуть-чуть неправильно, они сами должны поймать этот фокус. Лучше бы соотношение бросков было наоборот, тогда проигрывать было бы не так обидно», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

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