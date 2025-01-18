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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 18 января

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 18 января
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Сегодня, 18 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
18 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Курбанов (Чупин) – 02:48 (3x3)     1:1 Касенов (Мангисбаев) – 08:48 (3x3)     2:1 Колесников (Мангисбаев) – 11:46 (3x3)     2:2 Шляхтов (Илья Иванов) – 13:39 (3x3)     3:2 Колесников – 15:52     4:2 Александров (Касенов) – 17:56 (3x3)     5:2 Мангисбаев (Касенов) – 19:59 (3x3)     6:2 Филиппенко (Мангисбаев) – 20:21 (3x3)     6:3 Муравьёв – 20:59    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
18 января 2025, суббота. 10:50 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Денисов (Лисичкин) – 01:12 (3x3)     0:2 Лисичкин – 08:01 (3x3)     0:3 Лисичкин – 19:19     0:4 Денисов (Коробов) – 19:46 (3x3)     1:4 Филиппенко – 20:34    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
18 января 2025, суббота. 11:40 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Дрожжин (Чупин) – 02:34 (3x3)     0:2 Горохов (Муравьёв) – 06:40 (3x3)     0:3 Шляхтов – 13:59     1:3 Олейников (Полукаров) – 16:50 (3x3)     2:3 Олейников (Марченков) – 19:09 (3x3)     2:4 Шляхтов (Орлов) – 19:26 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
18 января 2025, суббота. 12:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Варфоломеев (Шмелёв) – 01:25 (3x3)     2:0 Шмелёв – 03:48     3:0 Олейников (Чурляев) – 06:31 (3x3)     3:1 Денисов (Лисичкин) – 08:04 (3x3)     4:1 Марченков (Олейников) – 08:25 (3x3)     4:2 Анисимов (Ковгореня) – 11:34 (3x3)     4:3 Захаров (Лисичкин) – 15:01 (3x3)     5:3 Марченков – 19:25    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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