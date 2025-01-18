«Это ни в какие ворота не лезет». Разин — о втором подряд поражении «Металлурга»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин остался недоволен действиями нападающих магнитогорской команды в матче с «Амуром» (2:3 Б) и заявил, что команда имела полное преимущество по ходу встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гиздатуллин (Дюрандо) – 06:11 (5x5) 1:1 Коробкин (Камалов, Минулин) – 16:47 (5x5) 1:2 Вовченко (Пресс, Канцеров) – 30:51 (5x4) 2:2 Гиздатуллин (Слепец, Щемеров) – 46:52 (5x5) 3:2 Гальченюк – 65:00
«Вратарь «Амура» молодец. Нашим нападающим надо сбросить ненужные мысли. Когда создаётся столько моментов, а забивается всего два гола – это ни в какие ворота не лезет. Второй матч мы имеем полное преимущество, но вместо четырёх очков с Дальнего Востока увозим только одно», — цитирует Разина пресс-служба клуба.
«Металлург» проиграл оба матча на Дальнем Востоке. В предыдущей встрече магнитогорский клуб уступил «Адмиралу» (2:4).
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