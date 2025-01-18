«Это ни в какие ворота не лезет». Разин — о втором подряд поражении «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин остался недоволен действиями нападающих магнитогорской команды в матче с «Амуром» (2:3 Б) и заявил, что команда имела полное преимущество по ходу встречи.

«Вратарь «Амура» молодец. Нашим нападающим надо сбросить ненужные мысли. Когда создаётся столько моментов, а забивается всего два гола – это ни в какие ворота не лезет. Второй матч мы имеем полное преимущество, но вместо четырёх очков с Дальнего Востока увозим только одно», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

«Металлург» проиграл оба матча на Дальнем Востоке. В предыдущей встрече магнитогорский клуб уступил «Адмиралу» (2:4).