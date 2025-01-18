Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это ни в какие ворота не лезет». Разин — о втором подряд поражении «Металлурга»

«Это ни в какие ворота не лезет». Разин — о втором подряд поражении «Металлурга»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин остался недоволен действиями нападающих магнитогорской команды в матче с «Амуром» (2:3 Б) и заявил, что команда имела полное преимущество по ходу встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гиздатуллин (Дюрандо) – 06:11 (5x5)     1:1 Коробкин (Камалов, Минулин) – 16:47 (5x5)     1:2 Вовченко (Пресс, Канцеров) – 30:51 (5x4)     2:2 Гиздатуллин (Слепец, Щемеров) – 46:52 (5x5)     3:2 Гальченюк – 65:00    

«Вратарь «Амура» молодец. Нашим нападающим надо сбросить ненужные мысли. Когда создаётся столько моментов, а забивается всего два гола – это ни в какие ворота не лезет. Второй матч мы имеем полное преимущество, но вместо четырёх очков с Дальнего Востока увозим только одно», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

«Металлург» проиграл оба матча на Дальнем Востоке. В предыдущей встрече магнитогорский клуб уступил «Адмиралу» (2:4).

Материалы по теме
Видео
«Металлург» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Амуру» в Хабаровске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android