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Костючёнок рассказал, как «Амуру» удалось одержать волевую победу над «Металлургом»

Костючёнок рассказал, как «Амуру» удалось одержать волевую победу над «Металлургом»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок подвёл итоги матча с «Металлургом», в котором хабаровская команда одержала волевую победу по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гиздатуллин (Дюрандо) – 06:11 (5x5)     1:1 Коробкин (Камалов, Минулин) – 16:47 (5x5)     1:2 Вовченко (Пресс, Канцеров) – 30:51 (5x4)     2:2 Гиздатуллин (Слепец, Щемеров) – 46:52 (5x5)     3:2 Гальченюк – 65:00    

«Хорошая игра, хорошая атмосфера. Мы играли до конца. Матч был обоюдоострым, с обилием голевых моментов. Обе команды создали много моментов. Хорошо играли вратари. Мы здорово начали матч, в первом периоде могли забить больше чем один гол. Сделали поправки по схеме игры, а в третьем периоде перешли на три звена, чтобы взвинтить темп короткими сменами. Это принесло нам пользу. Мы немного раскрепостили ребят в атаке, но они заигрываются, вследствие чего где-то недорабатывают в обороне, не очень хорошо возвращаются, поэтому пропускали лёгкие голы», — цитирует Костючёнка пресс-служба КХЛ.

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