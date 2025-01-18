Костючёнок рассказал, как «Амуру» удалось одержать волевую победу над «Металлургом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок подвёл итоги матча с «Металлургом», в котором хабаровская команда одержала волевую победу по буллитам со счётом 3:2.

«Хорошая игра, хорошая атмосфера. Мы играли до конца. Матч был обоюдоострым, с обилием голевых моментов. Обе команды создали много моментов. Хорошо играли вратари. Мы здорово начали матч, в первом периоде могли забить больше чем один гол. Сделали поправки по схеме игры, а в третьем периоде перешли на три звена, чтобы взвинтить темп короткими сменами. Это принесло нам пользу. Мы немного раскрепостили ребят в атаке, но они заигрываются, вследствие чего где-то недорабатывают в обороне, не очень хорошо возвращаются, поэтому пропускали лёгкие голы», — цитирует Костючёнка пресс-служба КХЛ.