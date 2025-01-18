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«Такова жизнь, таков хоккей». Заврагин оценил уход Деанджело из СКА

«Такова жизнь, таков хоккей». Заврагин оценил уход Деанджело из СКА
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Вратарь СКА Егор Заврагин прокомментировал уход американского защитника Тони Деанджело из петербургского клуба. Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг официальной причиной ухода игрока обороны назвал семейные обстоятельства.

«Когда кого-то увольняют или меняют, тут ничего не поделаешь. Ушёл — значит, ушёл. Уже поздно думать или что-то предпринимать. Такова жизнь, таков хоккей. Неважно, сколько времени кто проводит в клубе. Это может быть год, полгода, а может, и месяц — в хоккее так бывает», — цитирует Заврагина «ВсеПроСпорт».

Денаджело пришёл в СКА после начала сезона и успел сыграть 34 матча, забить шесть голов и отдать 26 голевых передач.

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