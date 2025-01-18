«Такова жизнь, таков хоккей». Заврагин оценил уход Деанджело из СКА

Вратарь СКА Егор Заврагин прокомментировал уход американского защитника Тони Деанджело из петербургского клуба. Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг официальной причиной ухода игрока обороны назвал семейные обстоятельства.

«Когда кого-то увольняют или меняют, тут ничего не поделаешь. Ушёл — значит, ушёл. Уже поздно думать или что-то предпринимать. Такова жизнь, таков хоккей. Неважно, сколько времени кто проводит в клубе. Это может быть год, полгода, а может, и месяц — в хоккее так бывает», — цитирует Заврагина «ВсеПроСпорт».

Денаджело пришёл в СКА после начала сезона и успел сыграть 34 матча, забить шесть голов и отдать 26 голевых передач.