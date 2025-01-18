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«Просто тихий ужас». Терещенко рассказал, с чем связана серия поражений СКА

«Просто тихий ужас». Терещенко рассказал, с чем связана серия поражений СКА
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил четырёхматчевую серию поражений петербургского СКА.

— СКА потерпел четыре поражения подряд. С чем, на ваш взгляд, связана эта серия поражений?
— С вратарями — это первое. Второе — игра в обороне. Просто тихий ужас, мягко говоря… Поэтому надо поправлять это всё. Атака есть, атака хорошая. СКА и забивает достаточно. Но, опять же, без хорошей обороны дела вообще не делаются.

— На ваш взгляд, за счёт чего СКА может преодолеть этот кризис?
— Сложно сказать. Но пока не поправят игру в обороне, ничего хорошего у них не будет, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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