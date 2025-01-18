В матче МХЛ состоялась массовая драка с участием всех хоккеистов, находившихся на льду

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим Арена» прошёл очередной матч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ между «Реактором» и «Ирбисом». Принципиальное дерби завершилось разгромной победой гостевой команды со счётом 8:0.
В начале третьего периода состоялась массовая драка с участием всех хоккеистов, находившихся на льду. Сразу после вбрасывания на площадке начались пять потасовок. По итогам массовой драки все хоккеисты были удалены до конца матча, а вся пятёрка «Реактора» дополнительно получила по малому штрафу каждому за зачинщиков драки. «Ирбис» продолжил играть в формате «5 на 3» около восьми минут и забросил за это время одну шайбу.
Права на видео принадлежат ООО «МХЛ». Посмотреть видео можно в официальной VK группе.
Примечательно, что после массовой драки на скамейке запасных «Реактора» осталось лишь четыре игрока.
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