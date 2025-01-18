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Трёхкратный чемпион мира выделил двоих игроков московского «Динамо»

Трёхкратный чемпион мира выделил двоих игроков московского «Динамо»
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко выделил двоих игроков московского «Динамо».

— Кого бы из состава «Динамо» могли бы отдельно выделить?
— Наверное, Седрика Пакетта, который много черновой работы делает и голы забивает. И Даниила Пыленкова — если мы берём защитников.

В принципе, команда вообще неплохо играет, все четыре звена. Джиошвили, Ильенко, Швец-Роговой, Буруянов; ребята из тройки Уила и Гусева. Когда Пакетт с ними раньше играл, может быть, выделялись за счёт того, что времени при игре с численным преимуществом больше было. Но сейчас все четыре звена классные. Баланс атаки и обороны. Всё хорошо, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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