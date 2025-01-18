Терещенко ответил, может ли «Динамо» побороться с «Локомотивом» за лидерство на Западе

Трёхкратный чемпион мира и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко оценил шансы бело-синих стать первыми на Западе.

— Сейчас «Динамо» идёт на втором месте на Западе. Как думаете, есть ли ещё шансы потягаться с «Локомотивом» за лидерство в конференции?

— Шансы всегда есть. Всё зависит от «Динамо» и от того, как они будут играть. Но есть шансы. Если не будут оступаться, что маловероятно, то побороться за первую строчку смогут. А так, «Динамо» — очень приличная команда. Ещё раз повторюсь, что точечные усиления перед дедлайном помогли, Алексей Николаевич Сопин хорошо поработал. Поэтому, я думаю, шансы есть, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.