Фисенко и Бусыгин в жёсткой драке разбили друг другу лица в кровь на матче в Тольятти
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Нападающий «Лады» Михаил Фисенко и защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин сцепились во время матча КХЛ, который в эти минуты проходит на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. На момент написания новости счёт 1:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
2-й период
1 : 4
Витязь
Московская область
1:0 Неколенко (Шараканов, Государев) – 04:19 (5x5) 1:1 Макеев (Цицюра, Заседа) – 08:13 (5x4) 1:2 Стюарт (Цицюра) – 21:16 (5x5) 1:3 Стюарт (Барак) – 23:18 (5x5) 1:4
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Хоккеисты в жёсткой драке «один на один» разбили друг другу лица в кровь. Судьи остановили матч и выписали обоим игрокам пятиминутные штрафы за драку. Фисенко, подравшись с Бусыгиным, заступился за своего защитника Магомеда Шараканова, с которым ранее столкнулся Ярослав.
Обе команды находятся за пределами зоны плей-офф в турнирных таблицах своих конференций.
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