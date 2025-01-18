Фисенко и Бусыгин в жёсткой драке разбили друг другу лица в кровь на матче в Тольятти

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко и защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин сцепились во время матча КХЛ, который в эти минуты проходит на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. На момент написания новости счёт 1:1.

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Хоккеисты в жёсткой драке «один на один» разбили друг другу лица в кровь. Судьи остановили матч и выписали обоим игрокам пятиминутные штрафы за драку. Фисенко, подравшись с Бусыгиным, заступился за своего защитника Магомеда Шараканова, с которым ранее столкнулся Ярослав.

Обе команды находятся за пределами зоны плей-офф в турнирных таблицах своих конференций.