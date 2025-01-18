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Черкас: у победы много друзей, при неудачах все друзья куда-то разбегаются

Черкас: у победы много друзей, при неудачах все друзья куда-то разбегаются
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Заслуженный тренер России Сергей Черкас прокомментировал выступления СКА в этом сезоне.

«Осталось не так много игр в преддверии паузы в чемпионате, связанной с проведением Континентальной хоккейной лигой Матча звёзд. И нам, болельщикам, ветеранам СКА, хочется пожелать нашим ребятам, тренерскому штабу удачи и побед в следующих матчах.

Да, сезон складывается непросто, сочетаются яркие и красивые победы и неожиданные поражения. Но тем не менее мы всегда рядом с командой, болеем за неё и верим в то, что можно поправить турнирное положение — тем более от второго до седьмого места всего несколько очков, и сейчас все команды играют неровно. Конечно, давление на команду большое. Всегда в сложной ситуации появляются люди, которые готовы ещё сильнее критиковать команду и создавать нервозную обстановку. У победы много друзей, при неудачах все друзья куда-то разбегаются. Хочется, чтобы эта полоса прошла и команда вновь заиграла ярко и красиво.

Петербуржцы любят хоккей, любят СКА, болеют за команду, поддерживают её. Заполняемость трибун тому подтверждение. И мы, ветераны, верим в команду и знаем, что она всё равно будет лучшей. Она и есть лучшая! У нас всё впереди», — сказал Черкас «Чемпионату».

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