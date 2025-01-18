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Терещенко высказался о Джоше Ливо, побившем его исторический рекорд в «Салавате Юлаеве»

Терещенко высказался о Джоше Ливо, побившем его исторический рекорд в «Салавате Юлаеве»
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал побитый Джошем Ливо клубный рекорд в составе «Салавата Юлаева». Ранее достижение принадлежало самому Терещенко и Патрику Торесену. У обоих было по 29 голов.

— На днях Джош Ливо побил ваш рекорд по количеству голов за сезон в составе «Салавата Юлаева». Что чувствуете?
— Вообще ничего, абсолютно (смеётся). Наоборот, рад за Джоша! Ливо вообще здорово играет. Иностранцы очень хорошо выступают. Видно, что они лидеры, что по меркам КХЛ это игроки высокого уровня, поэтому приятно смотреть.

Я думаю, что это не предел. У Ливо чуть-чуть за 30 голов — это не предел, судя по тому, как в последнее время он играет, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Алексей Терещенко выступал за «Салават Юлаев» в КХЛ в сезоне-2008/2009.

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