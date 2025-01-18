«Витязь» одержал крупную победу над «Ладой» в результативном матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Витязь» одержал победу со счётом 6:2 (1:1, 4:0, 1:1).

В составе «Лады» заброшенными шайбами отметился Архип Неколенко, оформивший дубль. За «Витязь» забили Алексей Макеев, Дин Стюарт, оформивший дубль, Матвей Заседа, Джереми Рой и Иван Воробьёв.

Для подмосковной команды это вторая победа подряд. Ранее «Витязь» потерпел поражение в шести матчах подряд.

Обе команды находятся вне зоны плей-офф в турнирных таблицах своих конференций.