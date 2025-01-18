«Витязь» одержал крупную победу над «Ладой» в результативном матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Витязь» одержал победу со счётом 6:2 (1:1, 4:0, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 6
Витязь
Московская область
1:0 Неколенко (Шараканов, Государев) – 04:19 (5x5) 1:1 Макеев (Цицюра, Заседа) – 08:13 (5x4) 1:2 Стюарт (Цицюра, Малоросиянов) – 21:16 (5x5) 1:3 Стюарт (Барак, Бучельников) – 23:18 (5x5) 1:4 Заседа (Цицюра, Воробьёв) – 34:19 (5x4) 1:5 Рой (Барак, Бучельников) – 39:42 (5x5) 1:6 Воробьёв (Савчик, Стюарт) – 40:56 (5x5) 2:6 Неколенко (Червоненко, Сёмин) – 52:54 (5x5)
В составе «Лады» заброшенными шайбами отметился Архип Неколенко, оформивший дубль. За «Витязь» забили Алексей Макеев, Дин Стюарт, оформивший дубль, Матвей Заседа, Джереми Рой и Иван Воробьёв.
Для подмосковной команды это вторая победа подряд. Ранее «Витязь» потерпел поражение в шести матчах подряд.
Обе команды находятся вне зоны плей-офф в турнирных таблицах своих конференций.
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