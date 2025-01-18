Неделькович стал 16-м вратарём в истории НХЛ, забившим хотя бы один гол

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Алекс Неделькович стал автором пятой заброшенной шайбы в ворота «Баффало Сэйбрз» (5:2) в матче 18 января. Неделькович стал 16-м вратарём в истории НХЛ, записавшим в свою статистику хотя бы один гол.

Среди других вратарей, отмечавшихся заброшенными шайбами в карьере, есть Рон Хекстолл, Крис Осгуд, Мартин Бродер, Жозе Теодор, Евгений Набоков, Майк Смит, Пекка Ринне, Линус Улльмарк, Тристан Джерри и Филип Густавссон.

Отметим, что у Алекса также есть уникальное достижение лиги среди вратарей — результативная передача и заброшенная шайба в одной игре.

Напомним, в текущем сезоне-2024/2025 гол удавалось забить и другому вратарю в НХЛ — Филипу Густавссону из «Миннесоты Уайлд».