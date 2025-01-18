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Неделькович стал 16-м вратарём в истории НХЛ, забившим хотя бы один гол

Неделькович стал 16-м вратарём в истории НХЛ, забившим хотя бы один гол
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Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Алекс Неделькович стал автором пятой заброшенной шайбы в ворота «Баффало Сэйбрз» (5:2) в матче 18 января. Неделькович стал 16-м вратарём в истории НХЛ, записавшим в свою статистику хотя бы один гол.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пауэр (Бенсон, Байрэм) – 15:16 (pp)     1:1 Ракелль (Раст, Грызлик) – 21:41 (pp)     1:2 Бовиллье (Гласс) – 22:08     1:3 Гласс (Томасино, Неделькович) – 31:43 (pp)     1:4 Раст (Грызлик, Бантинг) – 41:09 (pp)     2:4 Бенсон (Томпсон, Так) – 54:46     2:5 Неделькович – 57:18    

Среди других вратарей, отмечавшихся заброшенными шайбами в карьере, есть Рон Хекстолл, Крис Осгуд, Мартин Бродер, Жозе Теодор, Евгений Набоков, Майк Смит, Пекка Ринне, Линус Улльмарк, Тристан Джерри и Филип Густавссон.

Отметим, что у Алекса также есть уникальное достижение лиги среди вратарей — результативная передача и заброшенная шайба в одной игре.

Напомним, в текущем сезоне-2024/2025 гол удавалось забить и другому вратарю в НХЛ — Филипу Густавссону из «Миннесоты Уайлд».

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