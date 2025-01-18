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Максим Цыплаков дисквалифицирован на три матча «Айлендерс» за удар в голову

Максим Цыплаков дисквалифицирован на три матча «Айлендерс» за удар в голову
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Российский хоккеист, нападающий «Нью-Йорк Айлендерс», Максим Цыплаков дисквалифицирован на три матча за удар в голову форварду «Филадельфии Флайерз» Райану Пилингу в матче 17 января. «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл со счётом 3:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хорват (Нельсон) – 09:21 (pp)     1:1 Кутюрье (Фараби, Мичков) – 25:15     1:2 Хэтэуэй (Конечны, Санхайм) – 29:29 (sh)     1:3 Фрост (Типпетт, Конечны) – 33:41     2:3 Барзал (Добсон) – 40:30     2:4 Йорк (Фараби, Кутюрье) – 45:16     3:4 Ли (Хорват, Палмьери) – 57:16 (pp)     3:5 Кейтс (Конечны) – 58:48    

После силового приёма у ворот «Айлендерс» Пилинг остался лежать на льду вниз лицом. Судьям потребовался пересмотр момента матча после встречи, чтобы определить, какое наказание для Цыплакова будет наиболее справедливым.

В 44 играх этого сезона 26-летний игрок забил семь голов и сделал 12 результативных передач, набрав 19 очков.

Отметим, что ранее Цыплаков никогда не получал дополнительных дисциплинарных взысканий за всю свою карьеру в НХЛ.

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