Максим Цыплаков дисквалифицирован на три матча «Айлендерс» за удар в голову

Российский хоккеист, нападающий «Нью-Йорк Айлендерс», Максим Цыплаков дисквалифицирован на три матча за удар в голову форварду «Филадельфии Флайерз» Райану Пилингу в матче 17 января. «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл со счётом 3:5.

После силового приёма у ворот «Айлендерс» Пилинг остался лежать на льду вниз лицом. Судьям потребовался пересмотр момента матча после встречи, чтобы определить, какое наказание для Цыплакова будет наиболее справедливым.

В 44 играх этого сезона 26-летний игрок забил семь голов и сделал 12 результативных передач, набрав 19 очков.

Отметим, что ранее Цыплаков никогда не получал дополнительных дисциплинарных взысканий за всю свою карьеру в НХЛ.