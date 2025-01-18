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Нападающий московского «Динамо» Комтуа оценил качество российского вина

Нападающий московского «Динамо» Комтуа оценил качество российского вина
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Канадский нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа поделился мнением о российских алкогольных напитках.

«Я не пробовал российское пиво. Я не из тех, кто любит этот напиток. Мне не нравится вкус. Я пил российское вино. Очень хорошее качество и вкус. Пробовал разное, и мне понравилось», — приводит слова Комтуа Legalbet.

Напомним, канадец дебютировал в КХЛ в текущем сезоне. Он успел провести 40 игр и заработать 35 очков. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форвард выступал за «Анахайм Дакс» и «Каролину Харрикейнз».

Московское «Динамо» находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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