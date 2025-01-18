Главный тренер «Витязя» оценил победный матч с «Ладой»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал победу над «Ладой» со счётом 6:2.

«Это была одна из наших лучших игр в этом сезоне. Она получилась целостной. Воспользовались несвежестью соперников, знали, что у «Лады» тяжёлый календарь, они провели много матчей практически без пауз. Мы были посвежее. Очень много работали в последнее время на тренировках над результативностью – и во втором периоде мы правильно сыграли, быстро в атаку, сработало большинство», — приводит слова Десяткова официальный сайт КХЛ.

«Витязь» расположился на 10-м месте в турнирной таблице Запада с 41 очком после 45 игр.