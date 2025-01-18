Главный тренер «Витязя» оценил победный матч с «Ладой»
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал победу над «Ладой» со счётом 6:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 6
Витязь
Московская область
1:0 Неколенко (Шараканов, Государев) – 04:19 (5x5) 1:1 Макеев (Цицюра, Заседа) – 08:13 (5x4) 1:2 Стюарт (Цицюра, Малоросиянов) – 21:16 (5x5) 1:3 Стюарт (Барак, Бучельников) – 23:18 (5x5) 1:4 Заседа (Цицюра, Воробьёв) – 34:19 (5x4) 1:5 Рой (Барак, Бучельников) – 39:42 (5x5) 1:6 Воробьёв (Савчик, Стюарт) – 40:56 (5x5) 2:6 Неколенко (Червоненко, Сёмин) – 52:54 (5x5)
«Это была одна из наших лучших игр в этом сезоне. Она получилась целостной. Воспользовались несвежестью соперников, знали, что у «Лады» тяжёлый календарь, они провели много матчей практически без пауз. Мы были посвежее. Очень много работали в последнее время на тренировках над результативностью – и во втором периоде мы правильно сыграли, быстро в атаку, сработало большинство», — приводит слова Десяткова официальный сайт КХЛ.
«Витязь» расположился на 10-м месте в турнирной таблице Запада с 41 очком после 45 игр.
Комментарии
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